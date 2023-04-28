فيورنتينا يضرب موعدًا مع إنتر ميلان في نهائي كأس إيطاليا

ياسر رشاد - القاهرة - نجح فريق فيورنتينا في حجز مقعده بنهائي كأس إيطاليا للموسم الحالي على حساب كريمونيزي، بمجموع مباراتي الذهاب والعودة في نصف النهائي.

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وكان فيورنتينا قد فاز على كريمونيزي بهدفين دون رد في مباراة الذهاب، ثم تعادل سلبيا في مباراة العودة.

وضرب فيورنتينا موعدا مع إنتر ميلان في نهائي كأس إيطاليا، المقرر إقامته 24 مايو القادم، على ملعب الأولمبيكو في روما.

وتأهل إنتر ميلان على حساب يوفنتوس، مساء الأربعاء بهدف في مباراة العودة بعد التعادل في الذهاب بهدف لمثله.

ويمتلك فيورنتينا 6 ألقاب من بطولة كأس إيطاليا، مقابل ثمانية لصالح إنتر ميلان بينما يحتفظ يوفنتوس بالرقم القياسي الأكبر في إيطاليا بواقع 14 مرة.

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