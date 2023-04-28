شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الاجتماع الفنى لمباراة الأهلى والرجاء المغربى فى إياب ربع نهائي أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُعقد اليوم الإجتماع الفني لمباراة الغد المرتقبة بين الأهلي والرجاء المغربي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا والتي تقام غدا على ملعب مركب محمد الخامس.

ويحضر الجهاز الإداري الإجتماع الفني من أجل الحديث عن جميع التفاصيل والترتيبات الخاصة بالمباراة الهامة التى فرض الاهلي بسببها حالة من الجدية والتركيز التام خلال الأيام الماضية ومنذ وصول بعثة الفريق للمغرب في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء الماضي.

ويخطط مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى لاستمرار اللعب بثلاثة لاعبين فى منطقة وسط الملعب خلال مباراة فريقه ضد الرجاء المغربى غدا السبت، فى إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، من أجل تأمين منطقة المناورات وتخفيف الضغط المتوقع على لاعبي الخط الخلفي.

وشهدت مباراة الذهاب مشاركة ثلاثة لاعبين في منطقة الوسط وهم عمرو السولية ومروان عطية وأليو ديانج، بينما تشهد مباراة العودة غياب عمرو السولية للإصابة.

من ناحية أخرى ، أكد مروان عطية، لاعب الأهلي أن مباراة الرجاء المغربي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا مهمة للغاية، وأن الفريق يخوضها دون الاعتماد على نتيجة مباراة الذهاب التي حسمها لصالحه بثنائية نظيفة على استاد القاهرة.

وأوضح مروان في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي ، أن الفريق يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة ورغبة قوية في حسم بطاقة التأهل، مع الأخذ في الاعتبار قوة الرجاء على ملعبه.

وأشار مروان عطية إلى أن الفريق لديه دوافع كبيرة في تحقيق الفوز واستكمال النتائج القوية التي يحققها، وأن الجهاز الفني طالب الجميع بتقديم كل ما يمكن خلال اللقاء.

وأضاف أن الجهاز الفني يعمل على تطوير القدرات الخاصة بكل لاعب ويمنح أدوارا إضافية، وهو ما ظهر بشكل فعليا بتسجيل محمد عبدالمنعم وحمدي فتحي لهدفي الفوز على الرجاء يوم السبت الماضي.

وتحدث مروان عن خط وسط الفريق، مؤكداً أن تواجد اسماء مُميّزة يسهم في قوة المنافسة التي تخدم الفريق وأنه استفاد بشدة من اللعب وسط هذه المجموعة من اللاعبين.

وشدد على أن رسائل الدعم التي يجدها من جماهير الأهلي تحمله مسؤلية كبيرة نحو ضرورة الاجتهاد وبذل كل ما لديه من أجل استمرار انتصارات الفريق والفوز بكل البطولات.