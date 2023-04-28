شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر يستعين بالبنك الأهلى لدراسة الحدود قبل مواجهة كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعان الجهاز الفني لفيوتشر بقيادة علي ماهر، بمباراة البنك الأهلي وحرس الحدود الأخيرة بالدوري ، والتي انتهت بفوز البنك الأهلي بهدف نظيف، وذلك لتحديد أهم نقاط القوة والضعف لدى الحدود، قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين يوم الأحد المقبل في كأس الرابطة.

ويستعد فيوتشر لمواجهة حرس الحدود، في اللقاء الذى يجمع الفريقين الأحد المقبل، ضمن منافسات الدور ربع النهائي ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم والتي يحمل فيوتشر لقبها عن النسخة الأخيرة.

ويحتل فيوتشر المركز الثاني في جدول مسابقة الدوري برصيد 49 نقطة، وذلك بعدما خاض فيوتشر 25 مباراة، حيث فاز في 13 لقاء وتعادل في 10 مباريات وخسر مباراتين، وسجل لاعبو فيوتشر 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 15 هدفاً آخر.

ويستهدف فريق فيوتشر تحقيق إنجاز جديد في ثاني مواسمه بجدول مسابقة الدوري، وذلك من خلال حصد مركز متقدم والمشاركة في دوري أبطال أفريقيا في النسخة المقبلة، وذلك بعدما ودع كأس الكونفدرالية الأفريقية في النسخة القائمة من دور المجموعات.