شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: تمزق فى العضلة الخلفية سبب عدم مشاركة إمام عاشور مع ميتلاند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامي أحمد شوبير سبب غياب إمام عاشور، لاعب وسط ميتلاند الدنماركي ومنتخب مصر، عن المشاركة مع فريقه في المباريات الأخيرة.

وقال شوبير عبر برنامج "ملعب أون تايم": "تواصلنا مع إمام عاشور وعلمنا أن سبب غيابه عن المشاركة في المباريات هو إصابته بتمزق بسيط في العصلة الخلفية خلال مشاركته في إحدى المباريات الودية".

ولم يشارك إمام عاشور مع ميتدلاند خلال الفترة الماضية، رغم تألقه في بداية انتقاله لصفوف الفريق الدنماركي. وكان إمام عاشور قد شارك مع منتخبنا الوطني خلال مواجهتى مالاوى، فى تصفيات أمم أفريقيا 2023 فى كوت ديفوار.