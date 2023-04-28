شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم الأهلى فى انطلاق بلاى أوف كأس الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز الفريق الأول لرجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك على نظيره الأهلى بنتيجة 3/2، ضمن انطلاق منافسات بلاى أوف الدور النهائي من بطولة كأس مصر لرجال الطائرة.

ومن المقرر أن يلتقى الفريقان فى مباراتين، حيث أقيمت المباراة الأولى اليوم الخميس في تمام الساعة الثامنة مساءً، بينما ستقام المباراة الثانية غدا الجمعة فى تمام الساعة الثامنة مساءً أيضًا على صالة الدولية لاتحاد الشرطة بالدراسة، وفي حال التعادل سوف يتم اللجوء إلى مباراة ثالثة فاصلة، ستقام يوم الأحد الموافق 30 أبريل الحالى.

ونجح فريق الزمالك مؤخرا فى الاحتفاظ بلقب الدورى للموسم الثانى على التوالى على حساب غريمه التقليدي الأهلى، بالفوز فى البلاى أوف مؤخرا على صالة أكتوبر الدولية، حيث يسعى لمواصلة التفوق على المارد الأحمر وسط طموح الأخير فى الأخذ بالثأر فى منافسات كأس مصر.