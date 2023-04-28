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7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الخميس 27 / 4 / 2023

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القاهرة - سامية سيد - 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الخميس 27 / 4 / 2023 وهي خدمة يقدمها الخليج 365 لقرائه الأعزاء، تتضمن ملخص لأهم ما جاء على مدار اليوم.

 

 

المنتخب الأولمبى يلتقى الكونغو وديا بالإسكندرية.. رسميا

يلتقى المنتخب الأولمبي لكرة القدم مع الكونغو رسميا يوم الأحد المقبل الساعة السادسة مساء باستاد الإسكندرية، ضمن استعدادات المنتخبين للمشاركة فى كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، المقرر إقامتها فى المغرب والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

 

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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