شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على "روشتة" على ماهر للاعبى فيوتشر للحفاظ على لقب كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد علي ماهر المدير الفني لـ فيوتشر، جلسة خاصة مع لاعبي فريق على هامش التدريبات الأخيرة استعدادا للقاء المقبل أمام حرس الحدود، والذي يجمع بين الفريقين يوم الأحد المقبل في كأس الرابطة.

وطالب على ماهر لاعبي الفريق بالتركيز على الفوز في اللقاء المرتقب للدفاع عن لقب البطولة التي يحملها فيوتشر من النسخة الماضية، خاصة بعد خروج الأهلي والزمالك من النسخة الجارية، حيث ارتفعت حظوظ فيوتشر للاحتفاظ باللقب للعام الثاني على التوالي.

و حث على ماهر لاعبي فيوتشر على التحلّي بروح البطولة واللعب بإصرار وتركيز في جميع المباريات من أجل الحفاظ على لقب البطولة ، وعدم الإستهانة بأي منافس واللعب على الفوز منذ بداية المباراة حتى نهايتها.

ويستعد فيوتشر لمواجهة حرس الحدود، في اللقاء الذى يجمع الفريقين الأحد المقبل، ضمن منافسات الدور ربع النهائي ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم والتي يحمل فيوتشر لقبها عن النسخة الأخيرة.

ويحتل فيوتشر المركز الثاني في جدول مسابقة الدوري برصيد 49 نقطة، وذلك بعدما خاض فيوتشر 25 مباراة، حيث فاز في 13 لقاء وتعادل في 10 مباريات وخسر مباراتين، وسجل لاعبو فيوتشر 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 15 هدفاً آخر.

ويستهدف فريق فيوتشر تحقيق إنجاز جديد في ثاني مواسمه بجدول مسابقة الدوري، وذلك من خلال حصد مركز متقدم والمشاركة في دوري أبطال أفريقيا في النسخة المقبلة، وذلك بعدما ودع كأس الكونفدرالية الأفريقية في النسخة القائمة من دور المجموعات.