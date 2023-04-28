فراعنة التنس فى المربع الذهبى لبطولة افريقيا للناشئين

ياسر رشاد - القاهرة - نجح اربعة لاعبون من منتخب مصر الوطنى لناشئى وناشئات التنس فى التأهل بجدارة للمربع الذهبي لبطولة افريقيا للناشئين والناشئات المقامة حاليا فى الجزائر.

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وتمكن الرباعى تحت قيادة المدربين مينا ناصر ورنا ثروت من الصعود للمربع الذهبى وهم كريم مبروك بالفوز على المغربى على مايسون 6 / 2 و 7/ 5 .

وتغلب إياد عزت من التغلب على المصنف الثالث البور ندى جاتوتو الان 6/ 4 و 2/ 6 و 6/ 4 فيما فازت جنى حسام على التونسية شهد تورخانى 6/ 4 و 6/ 2 وكارينا محمد على المغربية صوفيا هضب 6/ 4 و 2/ 6 و 6/ 4 .

ويلعب غدا كل من كريم مبروك مع المصنف الثانى التونسى علاء تريفى واياد عزت مع المصنف الاول المغربى كريم بنانى وجنى حسام مع الجزائرية ماريا داباش وكارينا محمد مع المغربية كينزه العقيلى.

على جانب اخر وصل للجزائر السكرتير العام لاتحاد التنس المهندس وليد سامى وذلك لتمثيل مصر فى اجتماعات منطقة شمال افريقيا للتنس على هامش البطولة الأفريقية.

ويقوم المهندس وليد سامى ايضا بدعم ومساندة منتخب ناشئو وناشئات فراعنة التنس لمواصلة مسيرة الانتصارات فى البطولة الأفريقية.

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