شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة أسامة إبراهيم لاعب البنك الأهلى بشد فى وتر العضلة الخلفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغيب أسامة إبراهيم، لاعب فريق البنك الأهلى، عن مواجهة سيراميكا المقبلة بسبب الإصابة بشد في وتر العضلة الخلفية، أثناء المشاركة في مباراة فريقه الأخيرة أمام المصرى البورسعيدى، والتى انتهت بالتعادل السلبى.

من جانب آخر، رصدت إدارة نادي البنك الأهلي مكافآت خاصة للاعبين من أجل تحفيزهم للفوز بكأس رابطة الأندية المصرية المحترفة، وتسجيل أول بطولة للنادي.

ويستعد فريق البنك الأهلى لمواجهة سيراميكا في الدور ربع النهائى لبطولة كأس رابطة الأندية المحترفة، والمقرر إقامتها يوم الأحد المقبل.

وطالب بابا فاسيليو، المدير الفني لفريق البنك الأهلى، من اللاعبين التركيز في مباراة سيراميكا عقب التعادل مع المصري البورسعيدي في بطولة الدوري، كما حرص على تدريب اللاعبين علي ركلات الجزاء الترجيحية تحسبا لانتهاء المباراة بالتعادل واللجوء إليها.

وحسمت نتيجة التعادل السلبي مباراة المصري والبنك الأهلي التي أقيمت مساء الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الـ23 للدوري المصري الممتاز، على ملعب برج العرب.