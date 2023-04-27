شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يتعادل مع الترسانة 2/2 استعدادا للمصرى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق أسوان بقيادة أيمن الرمادى مع الترسانة بهدفين لكل فريق، في المباراة الودية التي جمعت بينهما اليوم استعدادا للأرتباطات المقبلة لكل فريق .

سجل هدفي أسوان كلاً من، طلبة محمد ومحمد حمدى ميسى، وحرص الجهاز الفنى للفريق بقيادة أيمن الرمادى على إشراك فريقين مختلفين على مدار كل شوط لتجهيز اللاعبين.

ويحتل فريق أسوان المركز الثالث عشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 28 نقطة، جمعها من 26 مباراة، حيث فاز في 7 مواجهات وتعادل في 7 لقاءات، بينما خسر 12 مباراة وسجل لاعبوه 23 هدفاً، بينما استقبلت شباك الفريق البترولى 33 هدفا.

ويستعد أسوان لملاقاة المصرى على ملعب برج العرب بالجولة 27 ثم ملاقاة الزمالك بالقاهرة بالجولة 28، ويواصل الفريق تدريباته بمعسكر القاهرة حتى مباراة المصري أو الزمالك.

فيما يستعد الترسانة لأستئناف مبارياته بدوري القسم الثاني ، وكان مجلس إدارة نادى الترسانة، قد أعلن عن تعيين حسين شكرى مديرا فنيا لفريق الترسانة خلفا لـ خالد عيد فيما تبقى من مباريات فى مجموعة القاهرة والقناة فى القسم الثانى.

ويعاون حسين شكرى فى قيادة الترسانة كل من على رشدى كمدرب عام، ومحمود شاكر عبد الفتاح مدرب، ومحمد عبد العال مدرب حراس المرمى.