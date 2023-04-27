مانشستر يونايتد يتقدم بهدفين على توتنهام في الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - أنهى مانشستر يونايتد الشوط الأول من مباراته ضد توتنهام بهدفين دون رد، في المواجهة المقامة بينهما ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

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سجل ثنائية مانشستر يونايتد، جادون سانشو وماركوس راشفورد في الدقيقتين 7 و44 من عمر الشوط الأول من المباراة.

حراسة المرمي: فورستر.

الدفاع: روميرو، داير، لينجليت وبورو.

الوسط: هويبرج، سكيب وبيرسيتش.

الهجوم: كين، سون وريتشارليسون.

حراسة المرمي: دي خيا.

الدفاع: ليندلوف، شو، بيساكا ودالوت.

الوسط: كاسيميرو، إريكسن وبرونو.

الهجوم: سانشو، انتوني وراشفورد.