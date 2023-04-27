افتتاح اسطوري لكأس العالم للجمباز الفني القاهرة 2023

ياسر رشاد - القاهرة - في حفل عالمي واسطوري أبهرت مصر به مجددا دول العالم اليوم الخميس خلال افتتاح منافسات بطولة كأس العالم للجمباز الفني رجال وسيدات القاهرة 2023 المقامة علي الصالة المغطاة بأستاذ القاهرة الدولي خلال الفترة من 27 حتي 30 ابريل الجاري وهي احدي البطولات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024

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وشهد حفل الافتتاح الذي نظمه الاتحاد المصري للجمباز برئاسة الدكتور ايهاب امين عدد من المفاجآت كان أبرزها مشاركة المؤلف والموزع الموسيقي هشام خرما، بموسيقى من تأليفه حازت علي الحضور في عرض حي لهشام خرما مع الأوركسترا الخاصة به مع مزج مميز بين الموسيقى والجمباز.



كما شارك 300 لاعب ولاعبة من الهيئات الرياضية من جميع أنحاء الجمهورية فى حفل الافتتاح وقدموا لوح فنيه مزجت بين رياضة الجمباز والحضارة المصريةواعقبها قسم للحكام وقسم اللاعبين



ثم قام الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بافتتاح البطولة عن طريق كلمة بالفيديو لتواجده فى محافظة شمال سيناء للاحتفالات باعياد تحرير سيناء



كما ارسل الياباني موري واتانابي رئيس الاتحاد الدولي الدولي للجمباز كلمة مسجلة اشاد فيها بالإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها مصر فى تنظيم بطولة كأس العالم للجمباز الفني .



ومن جانبه أكد الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، فخره بالمستوى المميز الذي وصل إليه الجمباز المصري خلال الفترة الماضية.

وأضاف خلال كلمته بحفل افتتاح كأس العالم للجمباز الفني والمقام على استاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 27 وحتى 30 ابريل الجاري، أن مصر أصبحت قبلة العالم في الأحداث الرياضية.



وأوضح أن كأس العالم للجمباز الفني بالقاهرة أصبح حدث ينتظره العالم أجمع ونال حفل الافتتاح إشادة واسعة من كل الوفود المشاركة في البطولة، وضيوف مصر من الإتحاد الدولي والاتحادات القارية وكذلك الجمهور الكبير الذي حضر حفل الافتتاح وكذلك اللاعبين واللاعبين والوفود الرسمية المشاركة في البطولة.

شهد حفل افتتاح كأس العالم للجمباز كل من الدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، والقطري علي الهتمي نائب أول رئيس الاتحاد الدولي للجمباز

واللواء احمد ناصر رئيس الاتحادات الافريقية الأوكسا، والدكتور ايهاب امين رئيس الاتحادين المصري والافريقي للجمباز، والمهندس شريف العريان رئيس الاتحاد الخماسي الحديث والأمين العام للجنة الأولمبية، والدكتور محمد الكردي رئيس الإدارة المركزية للاداء الرياضي نائبًا عن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة،

والدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب، والمهندس عبد الله غراب رئيس نادي الصيد، ومرزوق علي رئيس اتحاد الجودو، محمد الأمين رئيس اتحاد اليد.

وكان اتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين قد كشف عن مشاركة 155 لاعبًا ولاعبة بواقع 97 لاعبًا و58 لاعبة بالبطولة بالإضافة إلى الأجهزة الفنية والإدارية والطبية وضيوف مصر من الاتحاد الدولي للجمباز والاتحادات القارية.

ويشارك في منافسات البطولة 40 دولة وهم: "ألبانيا - الجزائر - أرمينيا - النمسا - أذربيجان - بلجيكا - كندا - كرواتيا - قبرص التشيك - الدنمارك - فنلندا - ألمانيا - بريطانيا - اليونان - أندونيسيا - تركيا - إيرلندا - إيطاليا - الأردن - كازاخستان - لاتفيا - ليتوانيا - ماليزيا - المكسيك - هولندا - النرويج - بنما - الفلبين - بولندا - البرتغال - قطر - صربيا - سلوفينيا - تايوان - أوكرانيا - أمريكا - أوزبكستان - فيتنام - بالإضافة إلى مصر البلد المضيف.

ويشارك الفراعنة في البطولة بقائمة مكونة من 11 لاعبًا ولاعبة.

وضمت قائمة منتخب مصر للجمباز الفني رجال:

"علي زهران - عمر العربي - محمد عفيفي - أحمد عبد الرحمن - زياد خاطر - عبد الرحمن عبد الحليم - أحمد المراغي" تحت قيادة المدير الفني: جمال مطر ويعاونه شريف جودت وعرفات أحمد.

بينما يتكون منتخب مصر للجمباز الفني للآنسات من:

"نانسي طمان - فريدة دبور - ياسمين سلامة - جنى عبد السلام"، تحت قيادة المدير الفني: زكريا غالب والمدربين سلمي السعيد ومحمود سيد وايفا.