اتحاد جدة السعودي يتقدم على الشباب بهدف في الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - تقدم اتحاد جدة السعودي على الشباب بهدف في الشوط الأول من المباراة المقامة بينها ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

مكافآت مالية كبيرة للاعبي الرجاء حال تخطي الأهلي

سجل عبدالرزاق حمدالله المهاجم المغربي هدف اتحاد جدة في الدقيقة الثامنة عشرة من عمر المباراة من ركلة جزاء.

وتلقى اللاعب البرازيلي إيجور كورناجو بطاقة صفراء في الدقيقة 41 من عمر المباراة .

في حراسة المرمى: مارسيلو غروهي.

في خط الدفاع: أحمد بامسعود، أحمد حجازي، أحمد شراحيلي، مدالله العليان.

في خط الوسط: برونو هنريكي، طارق حامد ـ رومارينيو، إيجور كورنادو، عبدالرحمن العبود.

في هجوم: عبدالرزاق حمد الله.

في حراسة المرمى: كريم سيونج جي.

في خط الدفاع: خالد الغامدي -

حسان تمبكتي - إياجو سانتوس، متعب الحربي

في خط الوسط: كريتشوفياك - حسين الفحطاني - - إيفر بانيجا.

في الهجوم: كريستيان جوانكا – سانتي مينا - أرون بوبيندزا.