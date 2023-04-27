جماهير توتنهام تطالب إدارة النادي بالرحيل

ياسر رشاد - القاهرة - عبرت جماهير نادي توتنهام الإنجليزي عن استيائها من الإدارة الحالية للنادي بعد تراجع النتائج بالموسم الحالي والخسارة القاسية أمام نيوكاسل في الجولة الماضية بالدوري الانجليزي.

مانشستر يونايتد يملك الأفضلية أمام توتنهام في تاريخ المواجهات

وطالبت جماهير توتنهام، دانييل ليفى رئيس النادي، والمالك جو لويس بالرحيل عن النادى خلال الفترة المقبلة وذلك قبل دقائق من انطلاق مباراة مانشستر يونايتد، المقرر لها فى تمام التاسعة والربع من مساء اليوم الخميس، على ملعب "توتنهام"، فى ختام منافسات الجولة 33 من الدوري الإنجليزي

الممتاز للموسم الحالي 2022 - 2023.

وتلقى توتنهام خسارة قاسية أمام نيوكاسل في الجولة الماضية بسداسية مقابل هدف في إطار منافسات الدوري الانجليزي.

حراسة المرمي: فورستر.

الدفاع: روميرو، داير، لينجليت وبورو.

الوسط: هويبرج، سكيب وبيرسيتش.

الهجوم: كين، سون وريتشارليسون.

حراسة المرمي: دي خيا.

الدفاع: ليندلوف، شو، بيساكا ودالوت.

الوسط: كاسيميرو، إريكسن وبرونو.

الهجوم: سانشو، انتوني وراشفورد.