شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة جالانتس الجنوب أفريقى بالكونفيدرالية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي بيراميدز قائمة الفريق لرحلة جنوب أفريقيا لمواجهة مارومو جالانتس في إطار لقاءات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
وجاءت القائمة على النحو التالي:
حراسة المرمى: أحمد الشناوي- أحمد دعدور - يوسف نادر
خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - كريم حافظ - محمد الشيبي - أحمد فتحي - أحمد توفيق
خط الوسط: بلاتي توريه - إبراهيم عادل - رمضان صبحي - إسلام عيسى - محمود صابر - محمود دونجا - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - صامويل أوجو
خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف - فخري لاكاي - دودو الجباس
وأدى الفريق مرانه الأخير بملعب الدفاع الجوي قبل التوجه لمطار القاهرة تمهيدا للسفر إلى جوهانسبرج على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة النادي للبعثة.