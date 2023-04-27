شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلى فى المغرب..كولر يجتمع باللاعبين وأبو عبلة استعداداً للرجاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل فريق الأهلي تدريباته اليوم الخميس، على ملعب العربي الزاولي بالدار البيضاء، وذلك في إطار الاستعدادات لمباراة الرجاء المغربي في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

واجتمع الجهاز الفني باللاعبين قبل انطلاق فقرات المران الذي شهد التركيز على العديد من الجوانب الفنية والبدنية المتنوعة ، وقاد أندرياس إندويا مخطط الأحمال، وطارق عبد العزيز إخصائي التأهيل، الفريق في فقرات بدنية متنوعة ضمن فقرات المران.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق جلسة مع الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي بالنادي، على هامش المران ، واطمأن المدير الفني على الحالة البدنية والطبية للاعبي الفريق، في ضوء التحضير لمواجهة فريق الرجاء المغربي في دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع الرجاء المغربي مساء السبت المقبل على مركب محمد الخامس، في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا ، وفاز الأهلي في مباراة الذهاب بهدفين دون مقابل سجلهما محمد عبد المنعم وحمدي فتحي، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي.