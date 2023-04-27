شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الأندية المشاركة فى دور الـ32 لكأس مصر قبل سحب القرعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يقام دور الـ32 لبطولة كأس مصر بمشاركة أندية الدوري الممتاز وعددهم 18 ناديا، بجانب 14 ناديا من الأقسام الأخرى وهم: "نادي شبان قنا، نادي لافيينا، بترول أسيوط، النجوم، المصرية للاتصالات، السكة الحديد، ألو ايجبت، منتخب السويس، الشرقية بالزقازيق، دكرنس، بروكسى ، راية الرياضة، الحمام بمطروح، طلائع الأسطول".
وتُقام في الواحدة ظهر الاثنين المقبل الموافق 1مايو 2023، مراسم سحب قرعة دور الـ 32 لبطولة كأس مصر موسم 2022-2023 ،بمقر الاتحاد بالجزيرة.
وأعلنت رابطة الأندية المصرية موعدا مبدئيا لمباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر فى نسختها الجديدة، حيث تقام فى الفترة من 6 إلى 12 مايو.
كما حدد اتحاد الكرة موعدا مبدئيا لمباريات دور الـ16 لبطولة كأس مصر فى نسختها الجديدة، حيث تقام فى الفترة من 25 إلى 30 مايو.