شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد الدولى للجمباز: تنظيم مصر لبطولة كأس العالم يليق بعظمتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الياباني موري واتانابي رئيس الاتحاد الدولي للجمباز انه فخور باستضافة مصر لبطولة كأس العالم للجمباز الفني رجال وسيدات، المقامة خلال الفترة من 27 وحتى 30 ابريل الجاري على مجمع الصالات الدولي باستاد القاهرة وهي احدى سلسلة بطولات العالم المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.

واوضح واتانابي في كلمته المسجلة خلال حفل افتتاح كأس العالم للجمباز الفني باستاد القاهرة أنه يكن لمصر معزة خاصة على المستوى الشخصي والانساني مؤكدا أن الاتحاد المصري للجمباز نجح في وضع مصر على مصاف الدول الكبري في الجمباز الفني خلال الفترة الماضية.

ووجه واتانبي شكره لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي والدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحاد المصري للجمباز علي دعمهم الكبير لانجاح الجمباز في مصر واخراج حفل الافتتاح بهذا المنظر الذي يليق بعظمة وعراقة مصر.

ويقام حفل افتتاح كأس العالم للجمباز بحضور كل من الدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، واللواء أحمد ناصر رئيس الاتحادات الافريقية الأوكسا، ودكتور إيهاب أمين رئيس الاتحاد المصري والأفريقي للجمباز والمهندس شريف العريان رئيس الاتحاد الخماسي الحديث والأمين العام للجنة الأولمبية، ومحمد الكردي رئيس الإدارة المركزية للاداء الرياضي ونائبا عن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب، والمهندس عبد الله غراب رئيس نادي الصيد، ومرزوق علي رئيس اتحاد الجودو، ومحمد الأمين رئيس اتحاد اليد.

وكان اتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين قد كشف عن مشاركة 155 لاعبًا ولاعبة بواقع 97 لاعبًا و58 لاعبة بالبطولة بالإضافة إلى الأجهزة الفنية والإدارية والطبية وضيوف مصر من الاتحاد الدولي للجمباز والاتحادات القارية.

ويشارك في منافسات البطولة 40 دولة وهم: "ألبانيا - الجزائر - أرمينيا - النمسا - أذربيجان - بلجيكا - كندا - كرواتيا - قبرص التشيك - الدنمارك - فنلندا - ألمانيا - بريطانيا - اليونان - أندونيسيا - تركيا - إيرلندا - إيطاليا - الأردن - كازاخستان - لاتفيا - ليتوانيا - ماليزيا - المكسيك - هولندا - النرويج - بنما - الفلبين - بولندا - البرتغال - قطر - صربيا - سلوفينيا - تايوان - أوكرانيا - أمريكا - أوزبكستان - فيتنام - بالإضافة إلى مصر البلد المضيف.

ويشارك الفراعنة في البطولة بقائمة مكونة من 11 لاعبًا ولاعبة.

وضمت قائمة منتخب مصر للجمباز الفني رجال:

"علي زهران - عمر العربي - محمد عفيفي - أحمد عبد الرحمن - زياد خاطر - عبد الرحمن عبد الحليم - أحمد المراغي" تحت قيادة المدير الفني: جمال مطر ويعاونه شريف جودت وعرفات أحمد.

بينما يتكون منتخب مصر للجمباز الفني للآنسات من:

"نانسي طمان - فريدة دبور - ياسمين سلامة - جنى عبد السلام"، تحت قيادة المدير الفني: زكريا غالب والمدربين سلمي السعيد ومحمود سيد وايفا.