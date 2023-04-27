شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تفوز على المغرب 57/53 فى البطولة العربية للسلة بالكراسى المتحركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز المنتخب المصرى لكرة السلة بالكراسى المتحركة على نظيره المغربى بنتيجة 57 / 53 فى افتتاح البطولة العربية التى تقام فى الفترة من 25 أبريل وحتى 2 مايو القادم بالكويت حيث كانت نتيجة الشوط الأول تقدم منتخب المغرب بنتيجة 29 / 24 إلا أن المنتخب المصرى تفوق فى الشوط الثانى وسيطر على المباراة التى انتهت بفوز مصر فى بداية مشواره العربى .

ويلتقى المنتخب المصرى غدا الجمعة فى ثانى مبارياته أمام الأردن فى السادسة والنصف مساءً، ويشارك فى البطولة بجانب الكويت الدولة المضيفة كلا من مصر والأردن وفلسطين و لبنان والمغرب والإمارات والبحرين.

وتترأس البعثة البارالمبية المصرية المهندسة أمل مبدى عضو مجلس إدارة اللجنه البارالمبية ورئيس الاتحاد المصرى للاعاقات الذهنية.

كما يمثل المنتخب المصرى في البطولة كلاً من، عادل شریف محمود شریف

مدير فني ، جمال احمد جاد الرب محمد

مدرب ، سعید بدري محمد عوض

مدرب و محمد رشاد احمد بخيت

واللاعبون

محمود صبري ابراهيم محمد ، سامي منصور عبد الرحمن السبعاوي،

توبه لجدي محمود عيسى ،

محمد محمد حسب النبي احمد ،

الحسن ياسر محمد توفيق ، اشرف ابو زيد محمد عمار ، اشرف محمد زغلول سيد ،

محمد انور احمد حسانين ، احمد فتحي محمد سعد عامر ، محمد فرج جمعه عبد العزيز ، مجدى طلعت عبده عباس

كما تم اختيار كلا من

محمود ابراهيم عبد العزيز الحكم الدولي ( رئيس لجنة حكام البطولة و سامح زكي

الحكم الدولي حكم من حكام البطولة .