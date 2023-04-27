مؤتمر صحفي لوزيرة السياحة الرواندية على هامش BAL

ياسر رشاد - القاهرة - عُقد اليوم الخميس مؤتمر صحفي بصالة الدكتور حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر، على هامش بطولة BAL التي تستضيفها مصر خلال الفترة الحالية، بحضور كل من ميكايلا روجويزانجوجا وزيرة السياحة في رواندا ورئيسة مجلس التطوير الرواندي، وأمادو جالو فال رئيس BAL.

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وعبرت ميكايلا عن سعادتها الكبيرة بتواجدها في القاهرة على هامش مباريات تصفيات مجموعة النيل التي تستضيفها مصر حتى السادس من شهر مايو المقبل، كما تحدثت عن التنظيم الجيد للبطولة على غرار ما حدث في تصفيات مجموعة الصحراء في داكار بالسنغال.

وأضافت روجويزانجوجا في المؤتمر الصحفي أن هناك تعاون دائم بين مصر ورواندا على مستوى السياحة، بدليل إقلاع 3 رحلات طيران يوميا من مصر لكيجالي عاصمة رواندا، وأن هناك بحث مستمر لتطوير العلاقات سواء عن طريق السياحة أو الرياضة.

وأكدت ميكايلا أنها ترحب بجميع الضيوف في نهائيات BAL التي تستضيفها رواندا خلال الفترة من 20 وحتى 27 مايو المقبل، مشيرة إلى أنه سيكون هناك خطط

ترفيهية خلال الأيام التي لن تقام فيها مباريات.

من جانبه قال أمادو جالو فال أنه سعيد بالتعاون بين رواندا و BAL وبالانجذاب الجماهيري الذي لرواندا الذي لم يقتصر فقط على النهائيات، بل امتد للزيارات السياحية والترفيهية أيضًا، كما حرص على توجيه الشكر لجميع الشركاء والرعاة في بطولة BAL، مؤكدًا أن هذا الأمر يساعد على نقل البطولة في أكثر من 200 دولة.

وعن إقامة أول 3 نهائيات من بطولة BAL في رواندا، قال أمادو فال، أنه يتم مناقشة تنظيم نهائيات البطولة المقبلة في الوقت الحالي، مع 12 دولة مشاركين في البطولة من أجل تحديد مكان استضافة النهائيات المقبلة.

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