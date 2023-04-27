المنشطات توقف لاعب الترجي التونسي ثلاثة أشهر

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت لجنة التأديب بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" ، إيقاف لاعب الترجي التونسي حسام دقدوق على خلفية ثبوت عينة تعاطيه المنشطات خلال مواجهة فريقه بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

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وأعلن كاف خضوع اللاعب مارس الماضي لكشف المنشطات وثبوت إيجابيته عقب مواجهة المريخ السوداني لحساب منافسات مجموعات البطولة.

ومن المقرر أن تنفذ عقوبة الإيقاف على اللاعب ثلاثة أشهر بأثر رجعي لتكون من الفترة 11 مارس وحتى 11 يونيو المقبل.

الترجي في ربع النهائي ..

وحسم الترجي مواجهة الذهاب من الدور ربع

النهائي لبطولة دوري أفريقيا لصالحه بعد التفوق على شبيبة القبائل الجزائري على ملعبه بهدف من دون رد.

ومن المقرر أن يلاقي الفريق المتأهل من هذه المواجهة , الطرف الآخر المتأهل من مواجهة الأهلي والرجاء ، لحساب نصف نهائي البطولة القارية التي يقام النهائي بها خلال يونيو المقبل بنظام مواجهتي الذهاب والإياب.



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