الشباب والرياضة تُعين عضوًا جديدًا بمجلس الإسماعيلي

ياسر رشاد - القاهرة - أصدرت مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية قرارا بتعيين محمد محمد على الطاهر الشهير بـ ” حمادة أبو الطاهر ” رجل الأعمال عضوا باللجنة المكلفة لإدارة النادى الإسماعيلى.

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وكانت مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية قد أصدرت قرار أيضا باستبعاد أحمد فهيم عضو اللجنة المكلفة بإدارة النادى. وعلى جانب آخر ، خاص| شيحة يكشف عبر "الوفد" حقيقة مشادته مع عضو مجلس إدارة الإسماعيلي كشف محمد شيحة نائب رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي حقيقة مشادته مع أحمد جمال فهيم عضو مجلس الإدارة خلال الساعات الماضية ورحيلة عن النادي.

وقال محمد شيحة في تصريحات خاصة لـ الوفد أن أنه لايوجد أي أزمة بينه وبين أحمد فهيم على الإطلاق وأن كل ما يقال ليس له أي أساس من الصحة . وأضاف شيحة قائلاً إن أحمد فهيم بالنسبة له شقيق ولم يحدث بينهم اي خلاف على الإطلاق.

وعن رحيل أحمد فهيم قال شحية أنه لم يوجد أي قرار برحيل أحمد فهيم وفي حالة رحيل اي شخص سوف يتم الإعلان رسمي . وكانت تداولت أنباء خلال الفترة الماضية حول رحيل أحمد فهيم عن النادي الإسماعيلي بعد مشادة كبيرة بينه وبين محمد شيحة والتي انتهت برحيله.

وعلى جانب آخر ، يدرس حمزة الجمل المدير الفني بالنادي الإسماعيلي فكرة الإستعانة بلاعبي الفريق البدلاء في المباراة القادمة أمام المصري البورسعيدي في كأس الرابطة والتي تجمع بين الفريقين يوم الخميس القادم.

وقرر الجهاز الفني للإسماعيلي تنظيم معسكر مغلق بداية من اليوم استعدادًا لمباراة المصري ، كما عكف الجمل على مشاهدة مباراة البنك

الأهلي ضد المصري أمس بالدوري من أجل الوقوف على نقاط قوة وضعف الفريق البورسعيدي بالدوري.

وقال حمزة الجمل المدير أنه يحضر بشكل جيد لمواجهة أبناء بورسعيد في ربع النهائي لكأس الرابطة مشيرًا أن الفريق سوف يخوض العديد من المباريات الودية الفترة الحالية.

وأكد المدير الفني للإسماعيلي إلى أن أبناء بورسعيد منافس قوي وعنيد ولا يستهان به إطلاقا ولا بد من التحضير الجاد لهم لاسيما وأنهم يدخلوا اللقاء للثأر من الدراويش بعد خسارتهم بهدفين لهدف مؤخرا بالمسابقة المحلية.

وأوضح الجمل أن هناك اتجاها لمنح اللاعبين البدلاء للإسماعيلي الفرصة للعب خلال مباراة المصري البورسعيدي وادخار جهد زملائهم الأساسيين حتى لا يتعرضوا للإجهاد والإصابات لاسيما وأن لديهم لقاء هام بعده بالدوري الممتاز أمام البنك الأهلى بـ72 ساعة فقط.

وأكد أن الوجوه الصاعدة الذين يتدربون مع زملائهم الكبار بالإسماعيلي مثل الحارس عبد الله جمال وإياد العسقلاني وعبد الله حسني وعمر الساعي وحسن صابر وأبو بكر الجمل دورهم قادم للمشاركة خلال المواجهات الرسمية قبل انقضاء الموسم الحالي.

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