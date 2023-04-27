بعد التقدم بملف الاستضافة .. ملاعب مصر المجهزة لاستقبال أمم أفريقيا 2027

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم الخميس، تقدم مصر بطلب رسمي لاستضافة منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية في نسختها المقرر إقامتها عام 2027.

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ومن المقرر أن تقوم لجنة تفتيشية تابعة للاتحاد الأفريقي للعبة بمعاينة الملاعب والبنية التحتية للبلاد المرشحة للاستضافة خلال الفترة من مطلع يونيو المقبل إلى يوم 15 من الشهر ذاته.

واستضافت مصر فعاليات نسخة بطولة أمم أفريقيا عام 2019، على ملاعب عدة جاء في مقدمتها ستاد القاهرة الدولي، في

نسخة شهدت تفوقًا مصريًا وإشادة بحسن التنظيم.

ملاعب مصر المجهزة للاستضافة..

وتملك مصر بنية تحتية رياضية متقدمة بعد تطوير عدة ملاعب لاستضافة البطولات القارية والتقدم لملفات تنظيم كبرى البطولات خلال الخطة المقبلة.

وتأتي الملاعب المجهزة حتى الآن كما يأتي:

ستاد القاهرة الدولي.

ستاد الدفاع الجوي.

ستاد الإسكندرية.

ستاد السويس الجديد.

ستاد السلام .

ستاد الإسماعيلية

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