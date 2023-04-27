محاولات لعودة سيد عيسي لمنصب المدير الرياضي بالسكة الحديد

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت الأيام الماضية محاولات عديدة من مجلس إدارة نادي السكة الحديد برئاسة الدكتور محمد حسين وأعضاء مجلس الإدارة من أجل عودة الدكتور سيد عيسي لمنصب المدير الرياضي للنادي مرة أخري.

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وكان سيد عيسي تقدم باستقالته من منصبه المدير الرياضي لنادي السكة الحديد في الفترة الماضية، ورغبته في عدم الاستمرار في منصبه. وتواصل الدكتور محمد حسين رئيس نادي السكة الحديد مع الدكتور سيد عيسي ، طوال الفترة الماضية من أجل العودة من جديد لمنصب المدير الرياضي، خاصة بعد النجاحات التي شهدها

النادي أثناء تواجده وخصوصا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، والمنافسة على التأهل للدور الممتاز الموسم المقبل.

وطلب سيد عيسي من مجلس الإدارة منحه مهله للتفكير في الأمر من جديد، ودراسة الموقف الفترة المقبلة ، خاصة وأنه ينشغل بالعديد من الأمور الخاصة به في الفترة المقبلة، والتي تحتم تواجده بشكل يومي لمباشرة عمله الخاص.

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