تشافي يوجه رسالة للاعبيه بعد الخسارة أمام فايكانو

ياسر رشاد - القاهرة - وجه تشافي هرنانديز مدرب فريق برشلونة، رسالة إلى لاعبيه بعد تعرضه للخسارة أمس الأربعاء على ملعب رايو فايكانو، مهدراً فرصة الابتعاد بـ 14 نقطة عن أقرب منافسيه.

قال تشافي محذرًا: لقب الدوري الإسباني لم يُحسم بعد، وذلك يظهر هذا النوع من المباريات صعوبة الفوز بالليجا، معترفًا بغياب السيطرة على اللقاء، حيث لجأنا كثيراً إلى التمرير الطويل، وقدمنا مباراة سيئة.

أضاف: لم تنته الليجا بعد، يجب أن نستحق اللقب، تعيّن علينا الهجوم عبر الأجنحة.

وأكمل: تبقى 21 نقطة على المحك ونحن نملك فارق 11

قبل سبع مباريات على النهاية، لا يمكننا تخفيض الإيقاع الآن.

وتلقى الفريق الكتالوني أول خسارة في 8 مباريات بالدوري، ليفوّت فرصة الابتعاد عن ريال مدريد حامل اللقب بـ 14 نقطة قبل 7 مراحل من نهاية سباق الليجا.

ورغم خسارته أمام فايكانو 1-2، لا يزال برشلونة يتمتع بأقوى دفاع في الدوري "11 هدفاً في 31 مباراة".