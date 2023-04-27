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تشافي يوجه رسالة للاعبيه بعد الخسارة أمام فايكانو

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ياسر رشاد - القاهرة -  وجه تشافي هرنانديز مدرب فريق ، رسالة إلى لاعبيه بعد تعرضه للخسارة أمس الأربعاء على ملعب رايو فايكانو، مهدراً فرصة الابتعاد بـ 14 نقطة عن أقرب منافسيه.

قال تشافي محذرًا: لقب لم يُحسم بعد، وذلك يظهر هذا النوع من المباريات صعوبة الفوز بالليجا، معترفًا بغياب السيطرة على اللقاء، حيث لجأنا كثيراً إلى التمرير الطويل، وقدمنا مباراة سيئة.

أضاف: لم تنته الليجا بعد، يجب أن نستحق اللقب، تعيّن علينا الهجوم عبر الأجنحة.

وأكمل: تبقى 21 نقطة على المحك ونحن نملك فارق 11

قبل سبع مباريات على النهاية، لا يمكننا تخفيض الإيقاع الآن.

وتلقى الفريق الكتالوني أول خسارة في 8 مباريات بالدوري، ليفوّت فرصة الابتعاد عن حامل اللقب بـ 14 نقطة قبل 7 مراحل من نهاية سباق الليجا.

ورغم خسارته أمام فايكانو 1-2، لا يزال برشلونة يتمتع بأقوى دفاع في الدوري "11 هدفاً في 31 مباراة".

 

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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