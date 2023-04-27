55 ألف مشجع لمواجهة الأهلي والرجاء بالمغرب

ياسر رشاد - القاهرة - يستقبل ستاد مركب محمد الخامس بدولة المغرب، مواجهة الإياب بين الأهلي والرجاء لحساب منافسات ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، في حضور جماهيري يقدر بـ 55 ألف مشجع.

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ويذاع اللقاء عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

كان الأهلي قد حقق فوزًا مهمًا على ملعب القاهرة الدولي بثنائية من دون رد السبت الماضي ذهابًا عبر كل من محمد عبد المنعم وحمدي فتحي.

إصابات الأهلي ..

وأوضح أحمد أبوعبلة رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلي موقف مصابي الأهلي وموقفهم من مواجهة الرجاء المقبلة، مشددًا على جاهزية جميع من في المغرب للمشاركة في اللقاء.

وواصل بشكل يومي إقامة جلسات استشفائية للاعبين.



وأشار طبيب الأهلي إلى أن عمرو السولية يؤدي حاليًا برنامج علاج طبيعي بالقاهرة بعد شكواه أخيرًا من آلام في العضلة الخلفية على أن يقترب بنسبة كبيرة من المشاركة مع الأهلي في التدريبات الجماعية عقب العودة من المغرب.

كما يؤدي رامي ربيعة أيضًا مرحلة جديدة من التأهيل البدني بعد تعرضه للإصابة في الكتف خلال مواجهة نهائي كأس مصر الماضية أمام بيراميدز.

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