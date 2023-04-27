مرتضى منصور يدعو مجلس إدارة الزمالك لاجتماع طارئ الأحد المقبل

ياسر رشاد - القاهرة - وجه المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق الدعوة لمجلس الإدارة لعقد اجتماع طارئ يوم الأحد الموافق 30 أبريل الحالي في الثالثة عصرا، لمناقشة العديد من الأمور الخاصة بالنادي.

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واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته صباح اليوم الخميس على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لمباراة الأهلي المقبلة في السوبر المحلي، المقرر لها يوم 5 مايو المقبل في الإمارات.

وحقق الزمالك فوزا غاليا على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 43 نقطة يحتل بها المركز الرابع.

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