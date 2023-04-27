مصر تهزم المغرب في البطولة العربية لسلة الكراسى المتحركة

ياسر رشاد - القاهرة - فاز المنتخب المصرى لكرة السله بالكراسى المتحركة على نظيره المغربى بنتيجة 57 / 53 فى افتتاح البطولة العربية التى تقام فى الفترة من 25 ابريل وحتى 2 مايو القادم بالكويت.

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و كانت نتيجة الشوط الأول تقدم منتخب الكويت بنتيجة 29 / 24 إلا أن المنتخب المصرى تفوق فى الوطن الثانى وسيطر على المباراة التى انتهت بفوز مصر فى بداية مشواره العربى.

ويلتقى المنتخب المصرى غدا الجمعه فى ثانى مبارياته أمام الأردن فى السادسة والنصف مساءا ويشارك فى البطولة بجانب الكويت الدولة المضيفة كلا من مصر، و الأردن وفلسطين و لبنان و المغرب و الإمارات و البحرين . وتترأس البعثة البارالمبية المصرية المهندسة أمل مبدى عضو مجلس إدارة اللجنه البارالمبية ورئيس الاتحاد المصرى للاعاقات الذهنية.

كما يمثل المنتخب المصرى في البطوله كلا من كابتن / عادل شریف محمود شریف مدير فني كابتن / جمال احمد جاد الرب محمد مدرب

كابتن / سعید بدري محمد عوض مدرب كابتن / محمد رشاد احمد بخيت المدير الإدارى محمود صبري ابراهيم محمد سامي منصور عبد الرحمن السبعاوي توبه لجدي محمود عيسى محمد محمد حسب النبي احمد الحسن ياسر محمد توفيق اشرف ابو زيد محمد عمار اشرف محمد زغلول سيد محمد انور احمد حسانين احمد فتحي محمد سعد عامر محمد فرج جمعه عبد العزيز مجدى طلعت عبده عباس.

كما تم اختيار كلا من كابتن محمود ابراهيم عبد العزيز الحكم الدولي ( رئيس لجنة حكام البطولة و كابتن سامح زكي الحكم الدولي حكم من حكام البطولة .

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