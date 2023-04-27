"أرنولد" مدافع ليفربول يوضح خطة فريقه في الموسمين" الحالي والمقبل

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث عقدة أرسنال أمام" السيتي تتواصل.. وجوارديولا يشيد بهذا الثنائي

وتوقع أرنولد أن ينهي فريقه الموسم الحالي في وضعية أفضل وقد يتأهل لبطولة أوروبية معتبرًا ما حدث في وقت سابق بالموسم غير مقبول.

وارتقى ليفربول للمركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأربعاء بعدما حول تأخره بهدف إلى فوز 2-1 على مستضيفه وست هام يونايتد ليحقق انتصاره الثالث على التوالي في المسابقة.

ويتأخر ليفربول بـ6 نقاط عن نيوكاسل يونايتد ثالث الترتيب ومانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع ومع قرب انتهاء الموسم ليس من المرجح أن يتأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وقال :يجب أن يكون ماحدث هذا الموسم مجرد كبوة عابرة، لا يمكن أن نكرر هذا الموسم مجددا، هذا ليس مقبولا،وأن نعود في الموسم الجديد للمنافسة على الألقاب،هذا هو هدفنا.

وبدأ ليفربول يشبه إلى حد ما الفريق الذي فاز بالدوري عام 2020 والذي كان ندا لحامل اللقب

مانشستر سيتي في بعض السباقات الملحمية.

وأشار ألكسندر-أرنولد إلى أن بعض التغييرات الخططية سمحت لليفربول باستعادة عافيته، حيث نلعب بثلاثي في الدفاع وتغيرت أدوار الجميع ويتعين على اللاعبين المهاجمين التمركز في الفراغات ولكن هذا يمنحنا لاعبا إضافيا للمضي قدما في الهجوم ومواصلة الضغط على الفرق وهو ما كنا نفتقده هذا الموسم.

واستطرد :تمر بأوقات جيدة وأخرى سيئة وعليك أن تتعامل مع الضربات، نحن نستمتع الآن ونفوز بالمباريات ونكتسب بعض الزخم.

ويستضيف ليفربول منافسه توتنهام هوتسبير سابع الترتيب الأحد المقبل.

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