ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز السيتي على أرسنال.. وقائمة الهدافين بعد هدف هالاند

الشارقة - اميمة ياسر - نجح مانشستر سيتي في تحقيق فوزا غاليا وثمينا على حساب آرسنال، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء على ملعب "الاتحاد"، في قمة لقاءات الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم السيتي مبكرا عن طريق نجمه كيفن دي بروين في الدقيقة السابعة من هجمة مرتدة، وتمريرة من إيرلينج هالاند إلى اللاعب البلجيكي الذي استلمها ومر وراوغ وسدد كرة قوية أرضية، سكنت شباك الحارس رامسديل.

وفي الوقت بدل من الضائع من الشوط الأول، عزز السيتي تقدمه بهدف ثان، برأسية جون ستونز بعد عرضية من كيفين دي بروين، احتسبها الحكم تسلل، لكن أكد الهدف بعد العودة إلى تقنية الفيديو، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق السماوي بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني، أضاف الفريق السماوي الهدف الثالث، عن طريق دي بروين، بعد تمريرة من إيرلينج هالاند، في الدقيقة 54.

ونجح البديل لياندرو تروسار في صناعة هدف آرسنال الوحيد، بعد تمريرة إلى روب هولدينج الذي سددها مباشرة في الدقيقة 86 من داخل منطقة الجزاء.

وأحرز إيرلينج هالاند الهدف الرابع للسيتي في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل من الضائع، لتنتهي المباراة بفوز مانشستر سيتي 4-1.

وبهذه النتيجة، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 73 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين فقط عن المتصدر آرسنال، لكن مع مباراتين أقل للفريق السماوي، وإذا فاز بهما سيتصدر بفارق 4 نقاط.

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز:

1- آرسنال 75 نقطة.

2- مانشستر سيتي 73 نقطة.

3- نيوكاسل يونايتد 59 نقطة.

4- مانشستر يونايتد 59 نقطة.

5- أستون فيلا 54 نقطة.

6- ليفربول 53 نقطة.

7- توتنهام 53 نقطة.

8- برايتون 49 نقطة.

9- برينتفورد 47 نقطة.

10- فولهام 45 نقطة.

11- تشيلسي 39 نقطة.

12- كريستال بالاس 37 نقطة.

13- ولفرهامبتون 37 نقطة.

14- وست هام 34 نقطة.

15- بورنموث، 33 نقطة.

16- ليدز يونايتد 30 نقطة.

17- نوتينجهام فورست 30 نقطة.

18- ليستر سيتي 29 نقطة.

19- إيفرتون 28 نقطة.

20- ساوثهامبتون 24 نقطة.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي:

رفع النرويجي إيرلينج هالاند، رصيده في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد هدفه في شباك آرسنال، خلال المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء.

إيرلينج هالاند، مانشستر سيتي، 33 هدفًا.

هاري كين، توتنهام، 24 هدفًا.

إيفان توني، برينتفورد، 19 هدفًا.

محمد صلاح، ليفربول، 16 هدفًا.

جابريل مارتينيلي، آرسنال، 15 هدفًا.

ماركوس راشفورد، مانشستر يونايتد، 15 هدفًا.

واتكينز، أستون فيلا، 14 هدفًا.

بوكايو ساكا، آرسنال، 13 هدفًا.

مارتن أوديجارد، آرسنال، 12 هدفًا.

ألميرون، نيوكاسل يونايتد، 11 هدفًا.

ألكسندر ميتروفيتش، فولهام، 11 هدفًا.

رودريجو، ليدز يونايتد، 11 هدفًا.

كالوم ويلسون، نيوكاسل يونايتد، 11 هدفًا.