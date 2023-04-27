إنبى يتسلح بـ22 لاعباً لمواجهة الاتحاد السكندرى بكأس الرابطة

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القاهرة - سامية سيد - استقر تامر مصطفى المدير الفني لفريق إنبى على ضم 22 لاعباً للسفر إلى الإسكندرية لمواجهة الاتحاد في المباراة المقرر لها في السادسة مساء غداً الجمعة ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

وجاءت القائمة كالتالى:

عبد العزيز البلعوطى، رضا السيد، رمضان مصطفى، احمد صبيحة، احمد كالوشا،محمد حامد، سيف الخشاب،على فوزى، مصطفى شكشك، مروان داود ، مصطفى دويدار، محمد حمدى، مودى ناصر، احمد يوسف، احمد العجوز ، محمد عبد العاطى، رفيق كابو، صلاح زايد، عبد الرحمن عماد، احمد اوفا

كريم الطيب، احمد نادر.

ويفتقد إنبى خدمات أحمد عيد وعلاء ميهوب أمام الاتحاد السكندرى في ربع نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة في المباراة المقرر لها في السادسة مساء غدٍ الجمعة على استاد الإسكندرية.

ويغيب علاء ميهوب وأحمد عيد عن صفوف الفريق البترولى بسبب انضمامها لمعسكر المنتخب الأوليمبي الذى انطلق اليوم الخميس ويستمر لمدة أربعة أيام، استعدادا لبطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنةـ والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

في سياق متصل، خصص تامر مصطفى فقرة للتدريب على ضربات الجزاء فى مران الفريق البترولى استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندرى ، ويأتى التركيز على ركلات الجزاء قبل مباراة الفريق المقبلة أمام الاتحاد السكندرى فى ربع نهائى كأس رابطة الأندية المحترفة، تحسبا للجوء لها حال انتهاء المباراة بالتعادل.