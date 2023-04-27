شكرا لقرائتكم خبر عن سحب قرعة دور الـ32 لكأس مصر الاثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُقام في الواحدة ظهر الاثنين المقبل الموافق 1مايو 2023 مراسم سحب قرعة دور الـ 32 لبطولة كأس مصر موسم 2022-2023 ،بمقر الاتحاد بالجزيرة.

وأعلنت رابطة الأندية المصرية موعدا مبدئيا لمباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر فى نسختها الجديدة، حيث تقام فى الفترة من 6 إلى 12 مايو.

يذكر أن الأهلي هو حامل لقب النسخة الأخيرة من كأس مصر بعد الفوز على بيراميدز بهدفين مقابل هدف في نهائي النسخة الماضية، كما أنه الأكثر تتويجا بالكأس بعدد 28 لقبا.

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة الرجاء المغربي يوم السبت المقبل في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.