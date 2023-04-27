شكرا لقرائتكم خبر عن انضمام ثنائى الاتحاد السكندرى لمعسكر المنتخب الأوليمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل اتحاد الكرة فاكساً اليوم الخميس يشير إلى طلب انضمام الثنائى عبد الغنى محمد و أحمد بهاء "فهد" لاعبا الفريق الاول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري لمعسكر المنتخب الاوليمبى الذى سيخوض مباراة ودية استعداداً لبطولة كأس الامم الأفريقية المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024 خلال الفترة من 27 إبريل إلى 30 إبريل الجارى.

في سياق مختلف عقد الصربي زوران مانولوفيتش المدير الفني لفريق الاتحاد السكندرى جلسة مع معاونيه من أجل وضع خطة الاستعداد لمواجهة إنبي ودراسة المنافس جيداً قبل المباراة المقبلة، خاصة أن فريق إنبي تطور بشكل كبير خلال الأسابيع الأخيرة من بطولة الدوري.

وشدد زوران على لاعبيه بضرورة التركيز خلال الفترة القادمة والتي ستكون حاسمة للفريق من حيث النتائج مطالبهم بضرورة تنفيذ تعليمات الجهاز الفني في الإرتباطات المقبلة التى سيكون في مقدمتها، مباراة انبي غداً الجمعة باستاد الإسكندرية في ربع نهائي بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

وتأهل إلى ربع نهائي كأس الرابطة أندية: الاتحاد وفيوتشر وإنبي والإسماعيلي وسيراميكا والبنك الأهلي والمصري والحرس.

وجاءت مواجهات ربع النهائي كالتالي:

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس رابطة الأندية المصرية:

الجمعة 28 إبريل: الاتحاد × انبي ..7 مساءً (استاد الاسكندرية).

السبت 29 إبريل: المصري × الإسماعيلي ..7 مساءً (استاد برج العرب).

الأحد 30 إبريل: البنك الأهلي × سيراميكا .. 6.30 مساءً (استاد القاهرة).

الأحد 30 إبريل: حرس الحدود × فيوتشر.. 9 مساءً (استاد بتروسبورت).