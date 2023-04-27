شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تقرر نقل مباراة حرس الحدود وفيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت رابطة الأندية المحترفة نقل مباراة حرس الحدود وفيوتشر في ربع نهائي كأس الرابطة إلى ملعب بتروسبورت بدلا من استاد حرس الحدود.

يخوض فيوتشر المباراة المقررة يوم الأحد القادم مع حرس الحدود بكل قوة حيث يسعى إلى الفوز ومواصلة مشواره وصولاً إلى التتويج وحصد لقب البطولة للمرة الثانية على التوالي.

ويحتل فيوتشر حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 49 نقطة، وذلك بعد لعب 25 مباراة، حيث فاز في 13 لقاء وتعادل في 10 مباريات وخسر مباراتين، وسجل لاعبو فيوتشر 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 15 هدفاً آخر.

حقق فريق الداخلية فوزًا قاتلًا على نظيره فيوتشر بهدف نظيف، خلال المباراة التي جمعتهما مؤخرا على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الـ 23 من الدوري الممتازللموسم الجاري 2022 - 2023.