إنبى يختتم تدريباته ويتوجه إلى الإسكندرية لملاقاة الاتحاد فى كأس الرابطة

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القاهرة - سامية سيد - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبي تدريباته اليوم الخميس على ملعبه وتوجه إلى الإسكندرية لملاقاة نظيره الاتحاد السكندرى في المباراة المقرر لها في السادسة مساء غداً الجمعة ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

ويفتقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى خدمات أحمد عيد وعلاء ميهوب أمام الاتحاد السكندرى في ربع نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة في المباراة المقرر لها في السادسة مساء غدٍ الجمعة على استاد الإسكندرية.

ويغيب علاء ميهوب وأحمد عيد عن صفوف الفريق البترولى بسبب انضمامها لمعسكر المنتخب الأوليمبي الذى انطلق اليوم الخميس ويستمر لمدة أربعة أيام، استعدادا لبطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنةـ والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

في سياق متصل خصص تامر مصطفى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى فقرة للتدريب على ضربات الجزاء فى مران الفريق البترولى استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندرى المقرر لها غداً الجمعة فى ربع نهائى كأس رابطة الأندية المحترفة.

ويأتى التركيز على ركلات الجزاء قبل مباراة الفريق المقبلة أمام الاتحاد السكندرى فى ربع نهائى كأس رابطة الأندية المحترفة، تحسبا للجوء لها حال انتهاء المباراة بالتعادل.

وتأهل إلى ربع نهائى كأس الرابطة أندية: الاتحاد وفيوتشر وإنبى والإسماعيلى وسيراميكا والبنك الأهلى والمصرى والحرس.