ميدو: الزمالك سينسحب من مباراة السوبر القادمة أمام الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر - طالب أحمد حسام ميدو، عضو اللجنة الفنية في نادي الزمالك، بضرورة دعم قرار مجلس الإدارة في حالة الانسحاب من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان الزمالك قد حقق انتصارًا مثيرًا أمام سيراميكا كيلوباترا بهدف دون رد، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ19 للدوري المصري الممتاز.

وكتب ميدو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "أتمنى أن ينسى كل‫ الزمالكاوية خلافاتهم في الوقت الحالي ويدعموا قرار المجلس في حالة الإنسحاب".

وأضاف: "الزمالك ليس ناد صغيرا حتى ينبطح المسؤولين عن الكرة هذا الانبطاح في بلد لها تاريخ كبير في كرة القدم مثل مصر".

وأكمل: "مبروك للزمالك فوز مهم وأول فوز تحت قيادة خوان أوسوريو، الأن هناك وقت كافي للمدرب للعمل مع اللاعبين قبل مباريات الدوري القادمة!!".

وواصل: "توقعي أن الزمالك سينسحب من مباراة السوبر القادمة أمام الأهلي، ولو انسحب أتمنى ألا يكون تهديدًا فقط".

وأتم: "وأتمنى من كل قلبي أن ينسحب الزمالك من السوبر مهما كانت العواقب، !! ما يحدث من المسؤولين عن الكرة في مصر فضيحة في حقهم!!".