مصر تطلب استضافة كأس أمم أفريقيا 2027

الشارقة - اميمة ياسر - أكد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، أن مصر تقدمت بطلب لاستضافة كأس الأمم الأفريقية، التي ستقام في عام 2027.

كشف (كاف) في بيان عبر موقعه الرسمي، اليوم الخميس، أن هناك 6 دول تقدمت بطلب استضافة البطولة، وهي مصر والجزائر وبوتسوانا إضافة إلى عرض مشترك بين كينيا وأوغندا وتنزانيا.

أوضح الاتحاد الأفريقي في بيانه أنه منح هذه الدول مهلة تنتهي في 23 مايو المقبل، لإرسال تفاصيل الملف من الناحية المالية والتنظيمية وكذلك المدن والملاعب المستضيفة إضافة إلى موافقة الجهات الحكومية، وغيرها من التفاصيل.

أضاف البيان أن الخطوة التالية ستتضمن زيارة تفتيشية إلى الدول الراغبة في الاستضافة، وذلك خلال الفترة من 1 يونيو إلى 15 يوليو 2023، بعدها يبقى القرار النهائي للجنة التنفيذية لاختيار الدولة المستضيفة.

يذكر أن مصر سبق لها استضافة كأس أمم أفريقيا 5 مرات في أعوام 1959 و1974 و1986 و2006 و2019.