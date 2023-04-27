شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بالمغرب: 55 ألف مشجع لجماهير الرجاء أمام الأهلى.. والجالية المصرية تدعم الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ياسر عثمان سفير مصر لدي المغرب أن هناك حضور جماهيري كبير سنشاهده فى مباراة الأهلي والرجاء ضمن مباريات إياب دور الثمانية من دوري أبطال أفريقيا. وقال ياسر عثمان سفير مصر لدي المغرب فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" هناك 55 ألف مشجع من جماهير نادي الرجاء البيضاوي المغربي سيحضر مباراة الأهلي فى مباراة إياب دور الثمانية من دوري أبطال أفريقيا. وأوضح ياسر عثمان سفير مصر لدي المغرب:" هناك تنظيم جيد للنادي الأهلي فى المغرب واستقبال مميز أشاد به النادي الأهلي وجميع الحاضرين في المغرب. ويذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يستعد لمواجهة فريق الرجاء البيضاوي المغربي ضمن مباريات إياب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا يوم السبت المقبل. وكان النادي الأهلي حقق الفوز بهدفين دون رد على ستاد القاهرة الدولي فى مباراة الذهاب سجلهما كل من محمد عبد المنعم وحمدي فتحي . أردف ياسر عثمان أن النادي الأهلي بالطبع سيحضر له عدد من الجماهير خلال مباراته أمام الرجاء بدوري أبطال أفريقيا ضمن مباريات إياب دور الثمانية. وقال ياسر عثمان سفير مصر لدي المغرب فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" الأهلي بالفعل سيكون له عدد جماهيري جيد أمام الرجاء بدوري أبطال أفريقيا ، والجالية المصرية فى المغرب ترغب فى حضور المباراة. وأضاف:" لا استطيع القول بالعدد بشكل نهائي ولكن الجالية ترغب فى حضور المباراة لمساندة النادي الأهلي ، ونحن هنا نقوم بتسهيل كل الأمور للنادي.

وأكد الدكتور احمد أبوعبلة رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلي على جاهزية جميع اللاعبين المتواجدين مع بعثة الفريق في المغرب ، استعدادا لمواجهة فريق الرجاء في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

وأوضح أن هناك فحصا مستمر ا لكل اللاعبين تجنبا لحدوث أي اجهاد، وأن هناك جلسات استشفائية للحفاظ على جاهزية الجميع.

وكشف عن أن عمرو السولية يتقدم بشكل كبير في برنامج العلاج الطبيعي الذي يؤديه في القاهرة بعد شكواه من آلام في العضلة الخلفية، مع قرب مشاركته في التدريبات الجماعية عقب العودة من المغرب.

وأشار إلى أن رامي ربيعة قطع مرحلة كبيرة من برنامج العلاج بعد الإصابة التي تعرض لها في الكتف خلال مباراة نهائي كأس مصر، فيما يواصل الثنائي أكرم توفيق وكريم فؤاد أداء برنامج العلاج الخاص بكل منهما بصورة منتظمة.