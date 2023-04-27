شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الطاهر عضوََا جديدا بمجلس الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية قرارا بتعيين محمد محمد على الطاهر الشهير بـ ” حمادة أبو الطاهر ” رجل الأعمال عضوا باللجنة المكلفة لإدارة النادى الإسماعيلى.

وكانت مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية قد أصدرت قرار أيضا باستبعاد أحمد فهيم عضو اللجنة المكلفة بإدارة النادى.

وأعلنت رابطة الأندية المحترفة مواعيد ثلاث جولات جديدة من بطولة الدورى المصرى الممتاز، بالإضافة إلى المؤجلات.

وأوضحت رابطة الأندية، فى بيان رسمى، عن مواعيد الجولات الـ27 و28 و29 من بطولة الدورى، بجانب الإعلان عن إقامة مباريات الدورين 32 و16 من منافسات كأس مصر وقبل نهائي كأس الرابطة.

وتقرر تأجيل مواجهة الإسماعيلى مع الزمالك بقمة الأسبوع الــ27 إلى يوم 13 مايو المقبل على ملعب الإسماعيلية.

كما تحدد لقاء الإسماعيلى مع بيراميدز ضمن مؤجلات الأسبوع الــ24 من بطولة الدورى العام يوم 9 مايو على أن يتم تأجيلها حال تأهل بيراميدز لنصف نهائى كأس الكونفدرالية الأفريقية.

بينما سيواجه الدراويش منافسه البنك الأهلى يوم 17 مايو المقبل على استاد القاهرة الدولى لحساب الأسبوع الــ28 من مسابقة الدورى المحلى.

فيما يلتقى الإسماعيلى فريق حرس الحدود يوم 21 مايو المقبل على ملعب الإسماعيلية بالأسبوع الــ29 من مسابقة الدورى المحلى.