شكرا لقرائتكم خبر عن المعد البدنى أول طلبات رضا شحاتة مع غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب الجهاز الفني الجديد لفريق غزل المحلة بقيادة رضا شحاتة، من مجلس إدارة نادي شركة غزل المحلة برئاسة أسامة خليل، وجود معد بدني في الجهاز الفني للفريق وذلك بعد توليه القيادة الفنية للفريق خلفا لعبد الباقي جمال.

وكان مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة أسامة خليل قد وافق على قبول إعتذار عبد الباقى جمال عن استمرار فى مهام عمله كمدير فنى للفريق.

كما أعلن مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة أسامة خليل تعين رضا شحاتة مديرا فنيا للفريق خلفا للكابتن عبدالباقى جمال.

وتم الاتفاق على الجهاز المعاون له كالتالى :

آبو المجد مصطفى مدرب عام

محمد العتراوى مدرب مساعد

محمد العقباوي مدرب حراس مرمى.