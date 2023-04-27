شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يدرس استمرار سيف الجزيرى فى هجوم الزمالك أمام الأهلى بالسوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك استمرار الاعتماد على التونسي سيف الدين الجزيرى في قيادة هجوم الأبيض،أمام الأهلى في مباراة السوبر المقرر لها يوم 5 مايو المقبل بالإمارات.

ويثق أوسوريو في قدرات سيف الجزيرى في الخط الأمامى للقلعة البيضاء بعد استعادة جزء كبير من مستواه الفني والبدنى وتشكيل ثنائية قوية مع زميله أحمد سيد "زيزو" كما ظهر في مباراة سيراميكا الماضية بالدورى المصرى الممتاز وانتهت بفوز الأبيض بهدف نظيف.

في سياق مختلف يؤجل الكولومبي أوسوريو تطبيق سياسة التدوير في حراسة المرمى إيماناً منه بأهمية هذا المركز،ورؤيته الفنية التي تقضى بضرورة منح الثقة كاملة للحارس الأساسي حتى يتعود على حساسية المباريات.

ويري أوسوريو أن هذه المرحلة تتطلب مشاركة محمد صبحى أساسياً في المباريات، ليس تقليلاً من مستوى محمد عواد الحارس البديل ولكن بسبب ظهور صبحي بمستوى جيد، ورغبته في منحه الفرصة كاملة للتعبير عن قدراته وإمكانياته الفنية.

ويبذل عواد جهدا كبيرا فى التدريبات للظهور مع الزمالك فى المباريات المقبلة، في ظل الاعتماد على محمد صبحى فى حماية عرين الفريق الأبيض،حيث يغيب عواد عن حراسة مرمى الزمالك منذ منتصف فبراير الماضى،لمدة وصلت لأكثر من 10 مباريات متتالية في جميع البطولات.