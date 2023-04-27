شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن قرعة أمم أفريقيا المؤهلة للأولمبياد بمشاركة منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخطر الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" فى خطاب رسمي الاتحاد المصري بموعد قرعة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

س : متى تقام القرعة؟

ج : تقام القرعة يوم 5 مايو المقبل على أن تقام البطولة الإفريقية فى المغرب يونيو المقبل .



س : كيف تأهل منتخب مصر لهذه البطولة؟ س : كيف تأهل منتخب مصر لهذه البطولة؟

ج : لم يكن صعود المنتخب الاوليمبي إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقيا تحت 23 سنة هينا، خاصة وأن التصفيات الإفريقية كانت قوية و قد شهدت خروج منتخبات كبري مثل : السنغال والكاميرون ونيجيريا والجزائر وتونس وجنوب افريقيا وبوركينافاسو.



س : ما هي المنتخبات المشاركة في البطولة؟ س : ما هي المنتخبات المشاركة في البطولة؟

ج : تأهل للبطولة الإفريقية مع مصر كل من : المغرب البلد المستضيف و الكونغو برازافيل غينيا وغانا ومالى والجابون والنيجر.



س : ما هو نظام القرعة؟ س : ما هو نظام القرعة؟

ج : قال محمود حرب المدير الإدارى للمنتخب الأولمبي أن القرعة تقام بنظام وضع منتخبي مصر والمغرب على رأس المجموعتين وغانا ومالى كل منتخب فى مجموعة، وباقي الفرق : النيجير والكونغو برازافيل والجابون وغينيا يتم وضع كل منتخبين فى مجموعة ..ويصعد من كل مجموعة الأول والثاني يلعبان بنظام المقص لتحديد أول ثلاثة منتخبات للتأهل مباشرة إلى الأولمبياد ويلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة .



س : كيف يستعد منتخب مصر للبطولة ؟ س : كيف يستعد منتخب مصر للبطولة ؟

ج : يعقد محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف العام على المنتخب اجتماعات مستمرة مع الجهاز الفني للمنتخب بقيادة البرازيلي ميكالى المدير الفني للترتيب للبطولة القادمة والإعداد الجيد لها والذى سيتم الاستقرار عليه بشكل كبير عقب معرفة مجموعة المنتخب فى البطولة التى يتأهل منها أول ثلاثة منتخبات مباشرة إلى الأولمبياد بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا ، وفى هذا الصدد من المقرر انتظام المنتخب فى معسكر بالإسكندرية اليوم الخميس لمدة 3 أيام وقد أنهى محمود حرب المدير الاداري كافة الترتيبات الخاصة بالمعسكر الذى يعتبر أول تجمع للمنتخب بعد الصعود للبطولة الإفريقية .