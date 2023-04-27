شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبي يقترب من مواجهة الكونغو وديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب منتخب مصر الأولمبى بقيادة ميكالي ، من خوض مباراة ودية أمام الكونغو على هامش معسكر الفراعنة بالإسكندرية ضمن برنامج الاعداد لأمم أفريقيا بالمغرب.

ويعقد محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف العام على المنتخب اجتماعات مستمرة مع الجهاز الفني للمنتخب بقيادة البرازيلي ميكالى المدير الفني للترتيب للبطولة القادمة والإعداد الجيد لها والذى سيتم الاستقرار عليه بشكل كبير عقب معرفة مجموعة المنتخب فى البطولة التى يتأهل منها أول ثلاثة منتخبات مباشرة إلى الأولمبياد بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا .

وفى هذا الصدد من المقرر انتظام المنتخب فى معسكر بالإسكندرية اليوم الخميس لمدة 3 أيام و أنهى محمود حرب المدير الاداري كافة الترتيبات الخاصة بالمعسكر الذى يعتبر أول تجمع للمنتخب بعد الصعود للبطولة الإفريقية .

وأرسل الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" خطابا رسميا للاتحاد المصري بأن يوم 5 مايو المقبل هو موعد قرعة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 وتقام البطولة الإفريقية فى المغرب يونيو المقبل .

هذا ولم يكن صعود المنتخب الاوليمبي إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقيا تحت 23 سنة صدفة أو ضربة حظ ، خاصة وأن التصفيات الإفريقية كانت قوية وساخنة و قد شهدت خروج منتخبات كبري مثل : السنغال والكاميرون ونيجيريا والجزائر وتونس وجنوب افريقيا وبوركينافاسو ، وتأهل للبطولة الإفريقية مع مصر كل من : المغرب البلد المستضيف و الكونغو برازافيل وغينيا وغانا ومالى والجابون والنيجر.

وقال محمود حرب أن القرعة تقام بنظام وضع منتخبي مصر والمغرب على رأس المجموعتين وغانا ومالى كل منتخب فى مجموعة ..وباقي الفرق : النيجير والكونغو برازافيل والجابون وغينيا يتم وضع كل منتخبين فى مجموعة ..ويصعد من كل مجموعة الأول والثاني يلعبان بنظام المقص لتحديد أول ثلاثة منتخبات للتأهل مباشرة إلى الأولمبياد ويلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة .