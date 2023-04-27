شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلي يكشف موقف السولية وربيعة الطبى وحالة البعثة الحمراء بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور احمد أبوعبلة رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلي على جاهزية جميع اللاعبين المتواجدين مع بعثة الفريق في المغرب ، استعدادا لمواجهة فريق الرجاء في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.



وأوضح أن هناك فحصا مستمر ا لكل اللاعبين تجنبا لحدوث أي اجهاد، وأن هناك جلسات استشفائية للحفاظ على جاهزية الجميع.



وكشف عن أن عمرو السولية يتقدم بشكل كبير في برنامج العلاج الطبيعي الذي يؤديه في القاهرة بعد شكواه من آلام في العضلة الخلفية، مع قرب مشاركته في التدريبات الجماعية عقب العودة من المغرب.



وأشار إلى أن رامي ربيعة قطع مرحلة كبيرة من برنامج العلاج بعد الإصابة التي تعرض لها في الكتف خلال مباراة نهائي كأس مصر، فيما يواصل الثنائي أكرم توفيق وكريم فؤاد أداء برنامج العلاج الخاص بكل منهما بصورة منتظمة.