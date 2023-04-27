شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يفتقد أحمد عيد وعماد ميهوب أمام الاتحاد السكندرى.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى خدمات أحمد عيد وعلاء ميهوب أمام الاتحاد السكندرى في ربع نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة في المباراة المقرر لها في السادسة مساء غدٍ الجمعة على استاد الإسكندرية.

ويغيب علاء ميهوب وأحمد عيد عن صفوف الفريق البترولى بسبب انضمامها لمعسكر المنتخب الأوليمبي الذى انطلق اليوم الخميس ويستمر لمدة أربعة أيام، استعدادا لبطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنةـ والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

في سياق متصل يخصص تامر مصطفى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى فقرة للتدريب على ضربات الجزاء فى مران الفريق البترولى استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندرى المقرر لها غداً الجمعة فى ربع نهائى كأس رابطة الأندية المحترفة.

ويأتى التركيز على ركلات الجزاء قبل مباراة الفريق المقبلة أمام الاتحاد السكندرى فى نصف نهائى كأس رابطة الأندية المحترفة، تحسبا للجوء لها حال انتهاء المباراة بالتعادل.

وتأهل إلى ربع نهائى كأس الرابطة أندية: الاتحاد وفيوتشر وإنبى والإسماعيلى وسيراميكا والبنك الأهلى والمصرى والحرس.

وجاءت مواجهات ربع النهائى كالتالى..

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس رابطة الأندية المصرية:

الجمعة 28 أبريل: الاتحاد × انبي ..7 مساءً (استاد الاسكندرية).

السبت 29 أبريل: المصري × الإسماعيلي ..7 مساءً (استاد برج العرب).

الأحد 30 أبريل: البنك الأهلي × سيراميكا .. 6.30 مساءً (استاد القاهرة).

الأحد 30 أبريل: حرس الحدود × فيوتشر.. 9 مساءً (استاد الحرس).