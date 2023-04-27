شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مباريات قمة فى الكرة المصرية خلال شهر مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد مباريات شهر مايو المقبل 3 لقاءات قمة في الكرة المصرية، وهي المباريات التي تشهد ندية وإثارة في الملاعب المصرية وتحظى باهتمام كبير من قبل الجماهير المصرية العاشقة لكرة القدم.

وحددت رابطة الأندية عدد من مباريات الدوري المصري والتي ستقام خلال شهر مايو المقبل، بخلاف إقامة مباريات كأس السوبر المصري ومباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

السوبر المصري

تعد مباراة السوبر المصري بين الزمالك والأهلي هي أولى لقاءات القمة في شهر مايو ، حيث يلتقي قطبي الكرة المصرية على ملعب محمد بن زايد يوم 5 مايو المقبل لتحديد بطل السوبر باعتبار الزمالك بطل الدوري والأهلي بطل كأس مصر.

الزمالك والإسماعيلي

تقام قمة جديدة بين الإسماعيلي والزمالك في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ27 لبطولة الدوري في مايو المقبل وتلعب على ملعب الإسماعيلية ولكن لم يتم تحديد موعدها حتى الآن.

الأهلي وبيراميدز

حددت رابطة الأندية يوم 13 مايو موعدا لمباراة الأهلي وبيراميدز فى التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة الجولة 28 من الدورى "المباراة مهددة بالتأجيل حال صعود أى الفريقين لنصف نهائى دورى أبطال أفريقيا والكونفيدرالية".