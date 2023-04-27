صور.. حفل افتتاح عالمي وحضور جماهيري مميز بمونديال الجمباز الفني القاهرة 2023

ياسر رشاد - القاهرة - انتهى منذ قليل حفل افتتاح بطولة كأس العالم للجمباز الفني "القاهرة 2023" والمقامة خلال الفترة من 27 وحتى 30 ابريل الجاري على مجمع الصالات الدولي باستاد القاهرة وهي احدى سلسلة بطولات العالم المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.

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نال حفل الافتتاح أشادة كبيرة من الحضور، وظهر بشكل عالمي، وسط تفاعل جماهيري كبير مع الفقرة الفنية للموزع الموسيقي هشام خرما مع مشاركة 300 لاعب ولاعبة من الهيئات الرياضية من جميع أنحاء الجمهورية.

بدأ الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية ثم كلمات الترحيب من كل من الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للجمباز وكلمة مسجلة للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ثم كلمة رئيس الاتحاد الدولي للجمباز. واختتم الحفل بطابور عرض الدول المشاركة.

حضر الحفل كل من: القطري علي الهتمي نائب أول رئيس الاتحاد الدولي للجمباز والدكتور إيهاب امين رئيس الاتحادين المصرى والأفريقي للجمباز والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد وأحمد ناصر رئيس الاتحادات العربية والإفريقية والدكتور محمد الكردي نائبا عن وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، و شريف العريان الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية ورئيس اتحاد الخماسي الحديث، وعدد من رؤساء الاتحادات الرياضية ومسؤولي وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية.

وكان اتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين قد كشف عن مشاركة 155 لاعبًا ولاعبة بواقع 97 لاعبًا و58 لاعبة بالبطولة بالإضافة إلى الأجهزة الفنية والإدارية والطبية وضيوف مصر من الاتحاد الدولي للجمباز والاتحادات القارية.

ويشارك في منافسات البطولة 40 دولة وهم: "ألبانيا - الجزائر - أرمينيا - النمسا -

أذربيجان - بلجيكا - كندا - كرواتيا - قبرص التشيك - الدنمارك - فنلندا - ألمانيا - بريطانيا - اليونان - أندونيسيا - تركيا - إيرلندا - إيطاليا - الأردن - كازاخستان - لاتفيا - ليتوانيا - ماليزيا - المكسيك - هولندا - النرويج - بنما - الفلبين - بولندا - البرتغال - قطر - صربيا - سلوفينيا - تايوان - أوكرانيا - أمريكا - أوزبكستان - فيتنام - بالإضافة إلى مصر البلد المضيف.

ويشارك الفراعنة في البطولة بقائمة مكونة من 11 لاعبًا ولاعبة.

وضمت قائمة منتخب مصر للجمباز الفني رجال:

"علي زهران - عمر العربي - محمد عفيفي - أحمد عبد الرحمن - زياد خاطر - عبد الرحمن عبد الحليم - أحمد المراغي" تحت قيادة المدير الفني: جمال مطر ويعاونه شريف جودت وعرفات أحمد.

بينما يتكون منتخب مصر للجمباز الفني للآنسات من:

"نانسي طمان - فريدة دبور - ياسمين سلامة - جنى عبد السلام"، تحت قيادة المدير الفني: زكريا غالب والمدربين سلمي السعيد ومحمود سيد وايفا.

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