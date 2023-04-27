مرتضى منصور يلتزم ويرفض حضور السوبر رغم التظلم

ياسر رشاد - القاهرة - قرر المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الاعتذار عن السفر إلى الإمارات لحضور مباراة السوبر المصري من أرض الملعب وذلك رغم اختياره رئيسا للبعثة من مجلس إدارة النادي.

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وأكد المستشار مرتضى انه قرر عدم السفر احتراما لقرار لجنة الانضباط الذي صدر في وقت سابق بمنعه من حضور المباريات لمدة شهرين في أي مسابقة ينظمها اتحاد الكرة سواء الدوري العام أو كأس مصر أو السوبر المصري.

وأوضح رئيس نادي الزمالك أنه رغم تقدمه بتظلم على القرار إلا أن المادة ٢٧ من لائحة الانضباط تنص على أن قراراتها

تنفذ فورا حتى لو تم التظلم عليها ولذلك واحتراما للقانون واللوائح في وطن يسوده القانون قرر عدم السفر إلى دولة الإمارات الشقيقة لحضور المباراة المقرر اقامتها يوم ٥ مايو المقبل.

يترقب عشاق الساحرة المستديرة في مصر لقاء القمة المرتقب بين فريقي الأهلي والزمالك في بطولة كأس السوبر المصري المقرر انعقادها في الإمارات مطلع شهر مايو المقبل.

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