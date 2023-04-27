نتائج مميزة لبعثة منتخب مصر للقوس والسهم بالبطولة العربية

ياسر رشاد - القاهرة - حققت بعثة منتخب مصر للقوس والسهم نتائج مميزة في تصفيات اليوم الأول للبطولة العربية الثانية عشرة والمقامة في تونس وتستمر حتى الأول من مايو المقبل.

وحصل أحمد فخري على الميدالية الذهبية في منافسات القوس المركب، وفازت نانسي الجبيلي بفضية منافسات القوس المركب.

وفاز يوسف طلبه بذهبية القوس الأولمبي، وحصدت ندى عزام ذهبية القوس الأولمبي، كما فازت جانا عبد الجايد بالميدالية البرونزية.

وتقام البطولة بمشاركة منتخبات تونس ومصر وقطر والعراق وليبيا والجزائر والإمارات والسودان والكويت والأرن، في حين اعتذر المنتخب السعودي

عن عدم المشاركة.

وتضم بعثة المنتخب المصري من، الدكتور زكريا محيي الدين عضو مجلس الإدارة رئيسا للبعثة والدكتور ماجد محيى المدير الفنى للمنتخب، واللاعبون على عبد البر ويوسف طلبة وبهاء الدين عمرو وأحمد حجاب وأحمد فخرى واللاعبات ندى عزام وإسراء حسن وجانا حسين عبد الجايد ونانسي الجبيلي.

لمزيد من أخبار الرياضة اضغط هنا