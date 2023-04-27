إيهاب أمين: كأس العالم للجمباز بالقاهرة أصبح حدث ينتظره العالم أجمع

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، فخره بالمستوى المميز الذي وصل إليه الجمباز المصري خلال الفترة الماضية.

وأضاف خلال كلمته بحفل افتتاح كأس العالم للجمباز الفني والمقام على استاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 27 وحتى 30 ابريل الجاري أن مصر أصبحت قبلة العالم في الأحداث الرياضية.

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وأوضح أن كأس العالم للجمباز الفني بالقاهرة أصبح حدث ينتظره العالم أجمع حيث سيشارك في هذه النسخة الحالية 155 لاعبًا ولاعبة بواقع 97 لاعبًا و58 لاعبة بالبطولة بالإضافة إلى الأجهزة الفنية والإدارية والطبية وضيوف مصر من الاتحاد الدولي للجمباز والاتحادات القارية.

ويشارك في منافسات البطولة 40 دولة وهم: "ألبانيا - الجزائر - أرمينيا - النمسا - أذربيجان - بلجيكا - كندا - كرواتيا - قبرص التشيك - الدنمارك - فنلندا - ألمانيا - بريطانيا - اليونان - أندونيسيا - تركيا - إيرلندا - إيطاليا - الأردن - كازاخستان - لاتفيا - ليتوانيا - ماليزيا - المكسيك - هولندا - النرويج - بنما - الفلبين - بولندا - البرتغال

- قطر - صربيا - سلوفينيا - تايوان - أوكرانيا - أمريكا - أوزبكستان - فيتنام - بالإضافة إلى مصر البلد المضيف.

ويقام حفل افتتاح كأس العالم للجمباز بحضور كل من الدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، واللواء احمد ناصر رئيس الاتحادات الافريقية الأوكسا، والدكتور ايهاب امين رئيس الاتحاد المصري والافريقي للجمباز والمهندس شريف العريان رئيس الاتحاد الخماسي الحديث والأمين العام للجنة الأولمبية، ومحمد الكردي رئيس الإدارة المركزية للاداء الرياضي ونائبا عن دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب ، والمهندس عبد الله غراب رئيس نادي الصيد ، ومرزوق علي رئيس اتحاد الجودو ، محمد الأمين رئيس اتحاد اليد.

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